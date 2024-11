Zaradi vetroloma se je v gozdu huje poškodoval 59-letnik

Danes okoli 9.30 so policisti prejeli obvestilo o delovni nezgodi na območju naselja Temljine na Tolminskem, kjer se je med spravilom lesa zaradi vetroloma v gozdu huje poškodoval 59-letni moški, ki je opravljal dela za drugega naročnika, poročajo Primorske novice. Po prvih podatkih se je na omenjenega moškega zvalil večji že odžagan hlod. 59-letnika so oskrbeli najprej reševalci, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija je o dogodku poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici) obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Policisti PP Tolmin bodo o vseh ugotovitvah delovne nezgode s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.