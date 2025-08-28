Brezkompromisni SloVolley razmišlja le o takojšnji vrnitvi v B-ligo

Ne ravno vsaka ekipa si pred začetkom sezone zastavi najvišji možni cilj in ga tudi na glas razkrije. V tem primeru govorimo o napredovanju v moško odbojkarsko B-ligo, v katero se takoj želijo vrniti odbojkarji SloVolleyja. Združena ekipa je namreč v minuli sezoni izpadla iz četrte državne lige, kar je pustilo precej grenkega priokusa med samimi odbojkarji in člani strokovnega štaba. Vsi pa so zato letos še toliko bolj motivirani, da se spet vrnejo med državno konkurenco.

Tržaški in goriški odbojkarji SloVolleyja so v torek prvič v letošnji sezoni prestopili prag repenske telovadnice, čeprav so pravzaprav z vadbo že začeli v minulih tednih. Na čelu ekipe ostaja trener Ambrož Peterlin, kateremu bo še naprej pomagal Matija Corsi. Kondicijski trener je prav tako potrjeni Andrej Batagelj, ekipo pa bo s klopi še naprej spremljal Marko Komjanc. Odbojkarji SloVolleyja so že julija pilili kondicijsko pripravo pod budnim očesom Batagelja v Novi Gorici, prejšnji teden pa se jih večina udeležila tudi priprav v Mežici. Tam so trenirali tako starejši odbojkarji kot mladinci, ki bodo dopolnjevali letošnjo ekipo.

Jedro moštva je v primerjavi s prejšnjo sezono ostalo skorajda nespremenjeno, zelo odmevno okrepitev pa predstavlja nekdanji A-ligaš Andrea Bulfon. Devetindvajsetletni tržaški korektor prinaša k SloVolleyju dolgoletne izkušnje igranja v italijanski A2- in A3-ligi ter seveda tudi kakovost. »Z Bulfonom smo zdaj res zelo kakovostna ekipa. Izkušnje imajo tudi ostali, tako da lahko odločno naskakujemo prestop v B-ligo. Fantje se med seboj zelo dobro poznajo, kar je seveda tudi velik plus. Naš glavni konkurent za vrh lestvice in napredovanje bo nedvomno Fiume Veneto, ki je bil lani drugi v C-ligi in se je med poletjem močno okrepil,« je dejal trener Peterlin.

SloVolley bo nastope v C-ligi, v kateri bo letos nastopalo le devet ekip, začel drugi konec tedna v oktobru. Domače tekme bo igral v sobotah, in sicer izmenično v Repnu ter Gorici. Tudi treningi (trikrat tedensko) bodo seveda potekali v obeh telovadnicah.