Čez mesec dni tretja izvedba Jadranove »male evrolige«

Ponedeljkova predstavitev Jadranove članske ekipe in mladinskih ekip je bila tudi priložnost za napoved tretje izvedbe mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. Vodstvo AŠZ Jadran je uradno sporočilo termin tekmovanja za starostno skupino U16 in osmerico nastopajočih ekip. Turnir bo potekal od 24. do 27. oktobra. Tekmovalna formula ostaja nespremenjena, saj bo tako kot v prvih dveh izvedbah (2022 in 2023) skupinski del turnirja potekal v športni dvorani Aldo Cova na Opčinah, finalne dvoboje pa bo gostila tržaška športna palača PalaTrieste.

Tudi letos se bo turnirja udeležilo nekaj mladinskih ekip evroligaških klubov. Spet bodo v vlogi glavnih favoritov košarkarji Real Madrida, ki so na Jadranovem turnirju še nepremagani, saj so obakrat osvojili prvo mesto. Pred dvema letoma je ekipa iz španske prestolnice v finalu premagala ekipo Orange1 Bassano, ki bo po lanskem četrtem mestu tudi letos prisotna na turnirju, lani pa je bil Real v finalnem derbiju boljši od Baskonie.

Obakrat je bil tretji milanski Armani, ki bo letos ciljal vsaj na uvrstitev v finale. Še tretje leto zapored bosta na turnirju nastopala tudi ljubljanska Cedevita Olimpija in Bayern iz Münchna. Po lanskem krstnem nastopu bo prisotna tudi lokalna selekcija poimenovana Jadran & Trieste Stars (ime trenerja še ni znano), novinca na turnirju pa bosta madžarski Basketball Academy Pecs in turški Bahcesehir Koleji Basketbol.