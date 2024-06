Daniel Skerl na Giru d'Italia Next Gen

Z jutrišnjo prvo etapo v Aosti se bo začela kolesarska dirka po Italiji Next Gen, na kateri nastopajo tekmovalci do 23. leta starosti. Na letošnjem Giru Next Gen bo kolesaril tudi obetavni openski kolesar, član videmske ekipe Cycling Team Friuli Victorius, Daniel Skerl. Na izjemno pomembni in kakovostni dirki bo Skerl nastopil prvič, četudi je bil v igri za nastop že na lanski izvedbi. Poleg Skerla bo od videmske ekipe nastopilo še pet kolesarjev: Max Van Der Maulen, Marco Andreaus, Roman Ermakov, Valery Štin in Alessandro Borgo.Giro d’Italia Next Gen se bo zaključil čez en teden. V jutrišnji drugi etapi bodo mladi kolesarji šli iz kraja Aymavilles do Saint Vincenta (105 km). Najdaljša pa bo sedma in predzadnja etapa, ko bodo morali Skerl in sotekmovalci premagati 180 kilometrov. Skupno bodo premagali nad tisoč kilometrov in 13 tisoč višincev. Eno najpomembnejših dirk v starostni skupini U23 bodo predvajali posredno po Rai Sport ob 23. uri. Ob 19.15 pa bo na sporedu oddaja posvečena dirki na spletni strani RaiPlay.