»Delfini« praznih rok v uvodnem nastopu

Bujese – Sistiana Sesljan 2:0 (0:0)

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem, Benussi (Pelengić), Simeoni, L. Crosato, Toffoli, Carlevaris, Colja (Giorgi), Volaš, Francioli, Romeo (Loggia). Trener: Jurincich.

V uvodnem krogu italijanskega pokala promocijske lige so nogometaši Sistiane Sesljana ostali praznih rok. Na tekmi v gosteh so z 0:2 klonili proti Bujeseju. Oba zadetka so domačini dosegli v drugem polčasu, potem ko se je prvi končal z izidom 0:0. V drugem krogu skupine F se bodo varovanci trenerja Fabia Jurincicha v nedeljo ob 17. uri v Vižovljah pomerili z ekipo Trieste Academy, ki je v prvi tekmi na domačem igrišču prav tako z 0:2 klonila proti moštvu Forum Julii.