Kras začel priprave na zahtevno sezono

Na repenski zelenici so se včeraj prvič v novi sezoni zbrali nogometaši Krasa, ki jih bo letos v zahtevnem prvenstvu elitne lige vodil novi trener Rok Božič. V minulih sezonah je bil pomočnik trenerja.

Pri Krasu v letošnji sezoni stavijo na uigrano ekipo, saj bo velika večina nogometašev še naprej igrala za repenski klub, okrepili so se le s petimi novimi igralci. Predsednik društva Goran Kocman meni, da so sestavili kvalitetno ekipo in so zadovoljni z igralskim kadrom, tako da je ekipa nared in novih okrepitev ne bodo iskali (razen v primeru izrednih priložnosti).

Spomnimo, da se v ekipo vrača Samuel Ferluga, novi nogometaši, ki bodo oblekli rdeče-beli dres, pa so Marko Krivičič, Riccardo Male, Filippo Gustin in Matteo Ianezic. Kondicijski trener Krasovega moštva je Rok Vatovec, vratarje pa bo tudi v novi sezoni treniral Andrea Loigo.

Kocman je pred začetkom poletnih priprav nogometašem dejal, da so prišli v zdravo okolje in da verjame, da če se bodo dobro razumeli med seboj, bodo prišli tudi do dobrega rezultata.

Ciljajo na čim boljše

Kar se tiče konkretnih ciljev ekipe, je bil bolj previden. »Želimo si odigrati dobro prvenstvo. Do kam lahko pridemo, še ne vemo. Lani smo s to ekipo osvojili 5. mesto, letos smo jo še nekoliko okrepili. Ciljali bomo visoko, a je težko reči, kam, ker bo pet ali šest ekip gotovo močnih. Pustimo se presenetiti,« je še dejal predsednik Krasa. Vsekakor pričakuje, da bo prvenstvo še bolj zahtevno kot lani, saj se je marsikatera ekipa okrepila.