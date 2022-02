Odbojkarska sobota: Zalet iztržil točko, derbi spet Slogi Tabor Eutnia, Olympia brez težav

ŽENSKA C-LIGA

Pordenone – Zalet ZKB 3:2 (24:26, 25:15, 25:27, 25:22, 15:12)

Zalet: Vattovaz 2, Ciuch 11, Hussu 0, Misciali 12, Grilanc 1, Lovriha (L1) 1, Tientchieu 33, Furlan 4, Stergonšek 1, Winkler 10, nv. Gruden, Radina, Vidoni (L2). Trenerka: Ciocchi.

Zalet ZKB je proti Pordenonu, tretji sili prvenstva, osvojil dragoceno točko. Igralke združene ekipe so sicer že vodile z 1:2 v nizih, a na koncu klonile v petem.

Z izjemo drugega niza, v katerem je povsem prevladala domača ekipa, je bila tekma zelo izenačena, veliko je bilo posegov v obrambi in dolgih akcij. V odločilnem petem nizu je bilo prav tako izenačeno do 11:11, v končnici pa je prevladal s kančkom sreče in večje zagrizenosti Pordenone.

»Seveda smo s točko zelo zadovoljni. Po gladkem porazu v drugem nizu sem bila zaskrbljena, da bi se tam tekma tudi končala, a so dekleta reagirala, kar me izredno veseli. Kaže, da napredujemo,« je po tekmi povedala trenerka Daniela Ciocchi, ki je pohvalila predvsem obrambno igralko Niko Lovriha.

Ekipi sta si z izjemo drugega niza stalno izmenjavali v vodstvu. Tako je bilo v prvem, tretjem in četrtem nizu, s tem da so v uvodnem in tretjem slavile v končnici igralke Zaleta, v četrtem pa so kljub rahli prednosti Zaleta zmago osvojile domače igralke in tako izsilile peti niz.

MOŠKA C-LIGA

Sloga Tabor Eutonia – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:17, 33:31, 25:20)

Sloga Tabor: Buri 18, Gianeselli 9, Jerič 10, Kante 13, Kosmina 16, Sutter 5, Privileggi (L1), Dessanti (L2), Castellani, Manià, Smeraldi 1, Stefani, Vremec. Trener: Manià

Soča: Devetak 11, Černic 6, Persoglia 1, Hlede 16, Venuti 1, Manfreda 9, Margherito (L), Cotič, Delle Case 4, Cavallaro 0. Trener: Battisti

Derbi moške C lige je privabil v repensko telovadnico kar lepo število navijačev, ki so uživali v izenačeni in dopadljivi tekmi. Zmagala je izkušenost Sloge Tabor Eutonia, ki ji je uspelo zatreti vse poskuse Soče ZKB, da bi jo presenetila.

Domača ekipa je nastopila v spremenjeni postavi, saj je še nekaj igralcev odsotnih. Prvič sta s prvo ekipo (sicer zaenkrat samo na klopi) nastopila mlada Aaron Vremec in Daniel Manià, ki imata pred sabo prav gotovo lepo odbojkarsko bodočnost. Na centru sta, kot prejšnji teden, zaigrala Vasilij Kante in Simone Sutter in ta poteza se je izkazala za povsem posrečeno, obrambno vrsto pa je okrepil libero Nicholas Privileggi in njegova umirjenost je res blagodejno vplivala na soigralce.

Tekma se je začela v znamenju velike izenačenosti, ekipi sta si bili za petami, dokler ni Sloga Tabor nanizala nekaj zaporednih točk, povedla s 17:9 in potem prednost do konca le še povečevala. Tudi drugi je bil na začetku izenačen, nato je Sloga Tabor zapešala v sprejemu, kar so igralci Soče seveda izkoristili in z zelo borbeno in učinkovito igro povedli s 23:21 in že 24:22. Slogaši se niso predali in izenačili na 24:24, ko se je set pravzaprav šele začel. Tako Sloga Tabor kot Soča sta zaigrali izredno zagrizeno, ena drugi izničili kar nekaj zaključnih žog, dokler ni Slogi Tabor uspelo niz zaključiti z res neobičajnim 33:31. V četrtem je najprej povedla Soča (4:1), a so se igralci Sloge Tabor zbrali in si z veliko boljšo igro tako v obrambi kot v napadu nabrali pet točk prednosti, ki so jo obdržali vse do konca.

Loris Manià, trener Sloge Tabor Eutonia: »Danes smo prvič v tej sezoni zmagali brez izgubljenega seta. Zadovoljen sem seveda z zmago, še bolj s prikazano igro. Dobra je bila obramba, kar je olajšalo delo podajaču. Pozna se, da če starejši igralci pomagajo mlajšim, je tudi njihov učinek neprimerno boljši.«

Lucio Battisti, trener Soče ZKB Lokande Devetak: »Moji igralci niso bili dovolj zbrani, kar se je poznalo predvsem v zaključku drugega seta. Na tekmi je prevladala izkušenost, prisotnost pri Slogi Tabor Privileggija, Kosmine in Kanteta je bila vsekakor odločilna. Mi pa bomo morali še veliko delati predvsem na zaključnih akcijah, ker prav tu preveč grešimo.«

Olympia - Triestina volley 3:0 (25:20, 25:17, 25:16)

Olympia: Terpin 11, Cotič 10, Pavlović 9, S. Komjanc 12, Cobello 7, Černic 3, A. Čavdek (L1), nv. M. Komjanc, Corsi, Lupoli, Š. Čavdek (L2). Trener: Makuc.

MOŠKA D-LIGA

Naš prapor - Prata 0:3 (21:25, 25:27, 22:25)

Naš prapor: Bajt 1, Persoglia 10, Bensa 4, Feri 11, Medeot 5, Juren 18, Valentincic (L), Boškin 0, Sfiligoi 0, Devinar. Trener: Juren.

ŽENSKA D-LIGA

Spilimbergo – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:13, 25:14, 25:10)

Soča: Scocco 4, Cotič 3, Komic 5, Piva 2, Birri 1, Menis 1, Colja 2, Flospergher (L1), Kovic (L2), nv. Falzari, Ferfoglia, Gruden, Deiuri, Soprani. Trener: Milocco.