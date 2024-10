Poraz obeh Soč in Zaleta ZKB, Zalet Kontovel po petem setu

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Roveredana 2:3 (25:18, 25:17, 23:25, 25:27, 7:15)

Zalet ZKB: Giurda 3, Winkler 11, Surian 5, Stergonšek 4, Vattovaz 5, Misciali F. 21, Pellizzari 20, Misciali I. (L1), Furlan 0, n.v. Gabriele, Luxa, Lakovic, Movio (L2). Trener: Privileggi.

Zaletovke so izkušeni ekipi iz Rovereda morale priznati premoč po petih nizih. V Nabrežini je potekal boj za prvo mesto v C-ligi, saj sta si nasproti stali edini dve še neporaženi ekipi.

Prvi niz je bil povsem enosmeren v korist zaletovk, ki so vodile že od začetka s 7:1 in prednost obdržale do konca. Drugi niz je bil izenačen do rezultata 13:13, nakar so pobudo ponovno prevzele domače odbojkarice. V tretjem so ritem igre diktirale nasprotnice iz Rovereda, ki so jih Privileggijeve varovanke dohitele pri rezultatu 20:20, a so bile v končnici gostje spet prisebnejše in ga tudi osvojile z razliko dveh točk. V četrtem setu so kljub poškodbi napadalke Misciali večji del vodile Zaletovke, ki so jih nasprotnice dohitele pri rezultatu 19:19, v razburljivi končnici pa so ponovno slavile z dvema točkama razlike. To pa je tudi vse, kar so zaletovke zmogle, saj je bil peti niz enosmeren v korist Roveredane.

MOŠKA C-LIGA

Mariano – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:18)

Soča: I. Devetak 14, Miklus 6, Vižintin 15, Čavdek (L), Princi 5, Antoni 0, A. Cotič 9, Pantani 9, S. Cotič 0, Makuc (L); n.v.: M. Devetak, Boškin, Černic, Persoglia. Trener: Lucio Battisti.

Tokrat se je Soči v Marianu spodrsnilo. S 3:1 je izgubila proti ekipi, ki je v lanski sezoni napredovala iz D-lige in se je med poletjem precej okrepila. Sovodenjska ekipa je sicer igrala v okrnjeni postavi. Najbolj je bila občutena odsotnost krilnega napadalca Tomaža Cotiča. V prvem setu so modro-rumeni začeli zelo prepričljivo. Pri rezultatu 23:19 je izgledalo, da bo prvi set domov odnesla ravno sovodenjska ekipa, a je s številnimi napakami set predala nasprotnikom. V drugem nizu je Soča igrala nekoli zakrčeno, tako da je tudi ta šel nasprotnikom, v tretjem pa so se varovanci trenerja Battistija izkazali in set osvojili. Četrti set je bil izenačen do polovice seta, ko so Sovodenjci začeli preveč grešit, domačini pa so so z dobrimi napadi in sprejemi osvojili četrti niz ter z njim vse tri točke. »Zaradi študijskih obveznosti in bolezni smo morali spremeniti začetno postavo. Občutili smo odsotnost Tomaža Cotiča, čeprav ga je Andrej Cotič odlično zamenjal. Vsekakor pa smo preveč grešili, kar je nasprotik dobro izkoristil,« je pojasnil trener Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Stella Volley 0:3 (22:25, 22:25, 19:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 9, L. Berzacola 3, Komic 13, Paulin 2, Tosolini (L), A. Berzacola 5, Spindler, Menis 8, Soprani 2, nv Colja, Cotič, Falzari, Gruden. Trener: Orel.

Sporting Club – Zalet Kontovel Bar Tabor 2:3 (25:17, 25:11, 20:25, 22:25, 12:25)

Zalet Kontovel Bar Tabor: Ciuch 19, Kovačič 14, Gruden 9, Kalin 9, Škerk 1, Bezin (L), Grilanc 1, Trevisan 5, Pertot 2, Rapotec in Kneipp nv. Trener: Berlot.

Zalet Kontovel je v Seveglianu že izgubljal z 2:0, nato pa so Berlotove odbojkarice reagirale in uspele spreobrniti izid v svojo korist.

MOŠKA D-LIGA

Travesio – Sloga Tabor Studi Vegliach 3:0 (25:19, 25:17, 25:19)