Prispevke bodo porazdelili tudi za šah in orientacijski tek

Finančnih sredstev za športna društva ni nikoli dovolj, je pa dežela FJK do športnih dejavnosti zelo pozorna. Tako poudarja predsednik deželnega odbora olimpijskega komiteja CONI Giorgio Brandolin in dodaja, da je se to dogaja ne glede na politični predznak. Samo Coni bo po rebalansu deželnega proračuna med športna društva razdelil še skoraj dva milijona evrov, temu pa gre prišteti še druge prispevke, ki pa jih bo delila neposredno dežela.

Coni bo porazdelil 350 tisoč evrov neprofesionalnim športnim društvom, ki nastopajo na državni ravni, 180 tisoč evrov športnim klubom, ki se ukvarjajo z manj razširjenimi športi, med temi tudi šah in orientacijski tek, milijon in 300 tisoč evrov pa gre športnim društvom, ki imajo v lasti ali pa upravljajo športne centre za delno kritje stroškov, povezanih z energetiko.

Začniva pri tem, da bo Coni vnovič posrednik javnih prispevkov. Se torej strinjate, da olimpijski komite v naši deželi vendarle ohranja pomembno vlogo v športnem svetu tudi po zapletih z nastankom vladnega telesa Sport e salute?

Tako je. Poudarjam, da ima olimpijski komite tako vlogo v naši deželi in pri nas bo tako, dokler bom jaz na čelu. Sam nisem bil imenovan na to mesto, a so me izvolili po demokratičnih volitvah. Zato polnopravno predstavljam ves organizirani šport v FJK. V zadnjih treh letih smo na Coniju s prispevki FJK porazdelili več kot 10 milijonov evrov med skoraj 3000 športnih društev, ki delujejo v deželi. Zahvala gre deželnemu odboru in vladi s Fedrigo na čelu. Skratka, FJK je pozorna do športa ne glede na politično barvo in vseskozi priznava vlogo Conija kot telesa, ki predstavlja ves športni organiziran svet.

Društva, ki delujejo pod panožnimi športnimi zvezami olimpijskih športov, so že prejela prispevke, ki so bili namenjeni projektom, s katerimi bi po pandemiji spet privabili mlade k športnemu udejstvovanju, zdaj pa bo 180 tisoč evrov šlo med društva, ki se ukvarjajo z manj razširjenimi športnimi panogami, drži?

Tako. To so društva, ki se ukvarjajo z damo, šahom, orientacijskim tekom ...

Največji del prispevkov pa bo šel za delno kritje stroškov, povezanih z energetiko, tistim športnim društvom,ki imajo v naši deželi v lasti športni center ali pa ga upravljajo. Za to bo namenjenih milijon in 300 tisoč evrov.

Ta je po moji presoji tudi najpomembnejši del sredstev. Pravkar pripravljamo pravilnik, ki bo določil, koliko denarja bo lahko vsak prejel za stroške, ki jih je imel v tem letu. Prispevek bo šel športnim društvom, ki v ta namen niso prejeli drugih prispevkov, in vse stroške plačujejo sami. Lahko se pohvalimo, da smo edini v Italiji, ki bomo klubom stali ob strani tudi pri tem.

Novost projekta S3, s katerim so profesorji športne vzgoje vstopali v osnovne šole in vodili športno vzgojo, pa je tudi doživel pomemben razvojni premik, drži?

Ker smo dobili nekaj več prispevkov, bomo lahko športno vzgojo vodili tudi v zadnjih letnikih vrtca. Za to se mora prijaviti vsaka večstopenjska šola posebej.