Sin Boruta in Britte Bilač bo igral pri mladincih Atalante

Italijanski udeleženec lige prvakov iz Bergama je v svoje vrste privabil mladega slovenskega nogometnega igralca. Sedemnajstletni Max Bilać, sin nekdanjih vrhunskih atletov Boruta in Britte Bilać, bo izkušnje pridobival v vrstah Atalante. Po podatkih portala transfermarkt v okviru ekipe do 18 let, ki jo vodi Stefano Lorenzi.

Obetavni branilec s polnim imenom Max Alexander Bilać je očitno po mami in očetu podedoval odlično motoriko in športne gene. A atletskih genov ne bo razkazoval na atletskih stadionih, ampak na nogometnih.

Uril se je že v Domžalah in pri novomeški Krki, nato pa pri nogometnem klubu Maribor, kjer je tudi Josip Iličić, ki je italijansko nogometno javnost navduševal v tamkajšnji A-ligi prav v dresu Atalante.

Bilać si sicer želel igrati v nemški ligi, tekoče govori nemško, saj je bila njegova mama rojena v Nemčiji, a so zanimanje zanj pokazali v Italiji.

Pri zmagovalcih evropske lige je še en mladi slovenski branilec, poroča nogometni portal Planet nogomet. V dresu ekipe do 20 let se uri leto dni starejši v Beogradu rojeni Relja Obrić, ki ima ob slovenskem še srbsko državljanstvo.