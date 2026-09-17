SloVolley ZKB z levo roko

Deželni pokal, Skupina A

SloVolley – Intrepida Mariano

Deželni pokal, Skupina B

SloVolley ZKB – Triestina Volley 3:0 (25:13, 25:17, 25:19)

SloVolley ZKB: Karnel 0, Segre 14, Jerič 8, Antoni 4, Komjanc 7, Terpin 7, Soranzio (L), Margarito (L), Katalan 7, Vattovaz 5, Aizza 0, Bulfon nv. Trener: Peterlin

SloVolley ZKB je v prvi tekmi deželnega pokala zlahka premagal C-ligaša Triestino Volley. V igrišče ni stopil le Andrea Bulfon, ki bo trenerju na razpolago konec tedna na Pokalu bazoviških žrtev. Ostalim odbojkarjem pa je trener Ambrož Peterlin dal veliko priložnosti, saj je vsak set zamenjal postavo in jim dal veliko priložnosti za igro. Učinkovist pa se kljub temu ni spremenila.