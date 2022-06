Costa Crociere zaposluje

Fotografi, animatorji, tonski mojstri in hostese ter stevardi so poklicni profili, za katere se lahko potegujejo brezposelni ljudje, ki imajo začasno ali stalno bivališče v Furlaniji - Julijski krajini. Predstavniki ladjarja Costa Crociere so letošnjo kadrovsko politiko v naši regiji v družbi pristojne za delo v deželni vladi Alessie Rosolen predstavili na današnjem srečanju z novinarji. Na njem je bilo slišati, da bodo na ladjah dotičnega ladjarja do konca leta zaposlili 79 ljudi, ki pa bodo pred tem morali opraviti izobraževalne tečaje. Te bo organizirala Dežela FJK v sodelovanju z izobraževalnim zavodom Enaip.

Kot je povedala deželna odbornica Alessia Rosolen, je letošnje rekrutiranje v sodelovanju z ladjarjem Costa Crociere že sedmo po vrsti. »Dežela FJK z optimizmom gleda na ta način kadrovanja, saj je še posebej zanimiv za mlade, ki bi se radi preizkusili v turistični panogi. V preteklih letih smo zabeležili odličen odziv in veliko brezposelnih je dobilo službo na ladjah za križarjenje,« je dejala Rosolenova.

Podrobnosti letošnjega kadrovanja je predstavila Chiara Parisi, odgovorna za zaposlene v družbi Costa Crociere. Povedala je, da bodo tokrat zaposlili 18 hostes oz. stevardov, 25 animatorjev, 18 fotografov in 18 tonskih mojstrov. Zainteresirani morajo poslati svoje življenjepise do 27. junija, podrobne informacije pa so dostopne na spletni strani www.regione.fvg.it.