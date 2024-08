Fotografska nagrada v spomin na Paola Giovanninija

Njegovo fotografijo regate Barcolana, posneto s helikopterja, je ameriški CNN uvrstil med najboljše posnetke iz sveta športa v letu 2019. Ravno organizatorji Barcolane so fotoreporterja Paola Giovanninija, ki je od leta 2017 sodeloval s Primorskim dnevnikom, poleg tega pa tudi s tiskovno agencijo AP, s Piccolom, Citysportom in deželno agencijo Acon, skupaj z njegovimi prijatelji počastila s promocijo fotografskega natečaja v njegov spomin.

V lokanih in tudi mednarodnih medijskih krogih cenjen in priljubljen fotograf je 23. decembra lani pri 52 letih starosti kljub večmesečnim prizadevanjem zdravnikov podlegel hudim težavam s srcem.

Njemu posvečena nagrada, ki jo prireja društvo Amici di Paolo, je namenjena mladim, da bi jih približali zahtevnemu, vendar zadoščenj in adrenalina polnemu poklicu fotografa. Na spletni strani agencije Wordpower je objavljen razpis za mlade od 18. do 30. leta s stalnim bivališčem v FJK. Do 30. septembra bodo morali poslati fotografijo na športno tematiko, posnetke bo nato ocenila sedemčlanska žirija, zmagovalca pa bodo razglasili v okviru letošnje 56. Barcolane. Nagrajencu namenjajo akreditacijo za spremljanje Barcolane na gumenjaku in trimesečno delovno prakso pri agenciji Wordpower, s katero je Giovannini prav tako sodeloval.