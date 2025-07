Gasilci so mali Julyji vrnili slušni aparat

Njen slušni aparat je čofnil v morje pred tržaškim pomolom Audace. Na pomoč so prihiteli gasilci potapljači, ki so 4000 evrov vreden strojček potegnili iz vode in ga vrnili deklici. Glavna junakinja včerajšnje zgodbe s srečnim koncem je Julya, deklica iz Gaze, ki se je pred dobrim letom dni v Trst zatekla z mamo Weam. Tu je dobila še sestrico Mayo, nekaj mesecev kasneje je družinico dosegel še oče.

Julya se je včeraj v družbi prostovoljke Skupnosti svetega Egidija ob sončnem zahodu podila po pomolu Audace, ko ji je v morje padel t. i. kohlearni implant, aparat, ki sicer gluhi deklici omogoča poslušanje. Strojček, vreden več tisoč evrov se ji je odpel z glave in padel v morje.

Na pomoč so prihiteli gasilci, potapljač se je opremljen z jeklenkami kisika spustil na dno morja in rešil aparat, ki ga morska voda na srečo ni poškodovala. Julyja, zaradi ciste pod brado in luknje v sapniku, skozi katero diha, ne more govoriti. Kljub temu pa se je gasilcem prisrčno zahvalila z objemom in »petko«.