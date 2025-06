Ljudem v stiski podarjajo dvesto vstopnic za Cirque du Soleil

Združenja tretjega sektorja, ki se ukvarjajo s programi socialne vključenosti, imajo na voljo 200 brezplačnih vstopnic za najslavnejši cirkus na svetu Cirque du Soleil. Predstavo Alegría - In A New Light si bo mogoče ogledati 5. in 11. julija. Za donacijo je poskrbel trgovski velikan Coop Alleanza 3.0, ki je cirkuškemu velikanu iz Kanade odstopil območje ob silosu.

Podrobnosti humanitarne pobude je včeraj predstavila generalna direktorica družbe Coop Alleanza 3.0 Milva Carletti, ki je v družbi podžupanje Serene Tonel in predsednika Stalnega gledališča FJK Francesca Granbassija dejala, da se želijo na ta način pokloniti zgodovini tega območja, ki je bil dolgo časa simbol družbene zapostavljenosti. »S to donacijo želimo posredovati konkreten signal. Kultura in lepota morata biti dediščina vseh, tudi tistih, ki živijo na robu družbe,« je dejala direktorica in se zahvalila cirkusu Cirque du Soleil in Rossetiju, ki sta jim pomagala uresničiti to donacijo.

Coop Alleanza 3.0 se je odločila, da bo vstopnice razdelila nevladnim organizacijam v Furlaniji - Julijski krajini, ki pomagajo ljudem v stiski.