Na Barcolani brez dovoljenj in s posadkami brez pogodb

Med 57. Barcolano so ponujali prevoz potnikov in spremljanje priljubljene tržaške regate proti plačilu, čeprav ne bi smeli. Več plovil, ki so bila v lasti zasebnikov in pravnih oseb z obale bližnjega Veneta, namreč ni imelo potrebnih dovoljenj za to, čeprav so jih navedli v plovbni dovolilnici. Šlo je v bistvu za goljufijo. Plovil namreč ne bi smeli izkoriščati v komercialno uporabo. Tako so danes sporočili s pomorskega oddelka tržaške finančne policije, ki je ravnokar zaključila obsežnejšo preiskavo.

To pa ni bilo vse. Ugotovili so tudi nepravilnosti na področju dela na črno, saj so bile na krovu zaposlena osebe brez ustreznih delovnih pogodb. Nekateri kapitani pa so plovilom poveljevali, ne da bi imeli zahtevane strokovne kvalifikacije za to, so še navedli s finančne policije.

Kršiteljem so naprtili 36.000 evrov globe.