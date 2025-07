Na predsednika tržaškega pristanišča bo treba še čakati

Če smo že mislili, da negotovost tržaškega pristanišča ne more biti večja od tiste, ki ga spremlja zadnje leto dni, se je zdaj pokazalo, da se lahko situacija še bolj zaplete. V nedeljo je kot strela z jasnega udarila novica, da je izredni komisar pristanišča Antonio Gurrieri, ki že nekaj tednov čaka na uradno dodelitev predsedniške funkcije, osumljen pranja denarja. Ta novica je prišla v javnost le dva dni pred sestankom senatnega odbora za promet, na katerem bi senatorji morali danes glasovati za predsednike nekaterih italijanskih sodišč.

Nič več zgolj formalnost

Glasovanje za Gurrierija, ki je predsedniški kandidat ministra za transport in infrastrukturo Mattea Salvinia, je pred dnevi predstavljalo zgolj golo formalnost, zdaj pa se zdi, da bi se lahko zadeva zakomplicirala. Vse kaže, da bodo današnja glasovanja prenesli tudi zato, ker se vladna večina ni še zedinila glede vseh imen.

Podjetniki upajo v Gurrierijev uspeh

Gurrieri se očitkov brani z argumentom, da se ni znašel v preiskovalnem postopku ne zaradi preteklih ne zaradi sedanjih dejavnosti v tržaški luki, ampak zaradi zasebnih poslov, za katere bo s fakturami in pogodbami dokazal, da so bili v skladu z zakonodajo. To naj bi njegov odvetnik storil že danes na traškem sodišču. Kako bo ta zagata vplivala na tržaško pristanišče, bo znano v prihodnjih dneh, za zdaj ni znano. Podjetniki, ki so tako ali drugače vpeti v tržaški pristaniški sistem, si v tem trenutku želijo, da bi Gurrieri uspel preskočiti še zadnjo oviro in prevzeti predsedniški položaj.