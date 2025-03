Na sejmu 212 razstavljavcev, navezanih na svoje oljčnike

Oljkarji, ki se te dni v Trstu mudijo na sejmu ektradeviškega oljčnega olja Olio Capitale v kongresnem centru v Starem pristanišču, bi že zdavnaj opustili posel, če ne bi bili tako navezani na svoje oljčnike. To so ob današnjem odprtju 17. izdaje sejma povedali naši sogovorniki, ki so prišli na tridnevni salon, čeprav jih je lanska zelo slaba letina potrla. A kljub temu se letošnji Olio Capitale, ki ga prireja Trgovinska zbornica, lahko pohvali z 212 razstavljavci iz 18-tih italijanskih regij, Grčije in Španije, na tekmovanju pa je žirija ocenjevala 176 vzorcev olj.

Sejem so danes zjutraj odprli predstavniki mestnih oblasti in Trgovinske zbornice, ki je glavni organizator dogodka. Po rezanju traku so povedali, da bo sejem v treh dneh ponudil več delavnic, predavanj, pokušnje v oljčnem baru, tako kot že lani in predlani je tudi letos nekatera razstavljena olja mogoče okušati v 21 tržaških restavracijah. Nato je sledil še otvoritveni posvet, na katerem so govorili zlasti o tem, kako olje lahko vpliva na dobro počutje. Predavatelji so tudi poudarili, da je treba oljkarstvo spodbujati, saj bodo oljkarjem zagotovili dolgoročnejši obstoj le tako, če bo država tej dejavnosti na vseh ravneh namenila več pozornosti.