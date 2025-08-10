Na šolah nudili prepotrebno psihološko pomoč

Zadružni center za socialno dejavnost, ki ima svoj sedež ob Slovenskem dijaškem domu Srečka Kosovela v Ulici Ginnastica, je v preteklem šolskem letu 2024/2025 poskrbel za nadvse dobrodošel projekt psihološke opore na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

»Dva psihologa in terapevta, Martina Richiardi in Iztok Spetič, sta izvajala redne podporne seanse v popoldanskem času na tržaških šolah, ki so pristopile k projektu. Učne težave, medvrstniško nasilje, težave pri izražanju čustev, pomanjkanje komunikacijskih veščin in vpliv novih tehnologij so le nekateri izzivi, s katerimi se sooča današnja mladina v zahtevnem obdobju odraščanja,« je v imenu Zadružnega centra povedala sodelavka pri vodenju projektov Valentina Serdinšek.

Šole, ki so pristopile k projektu, so lahko brezplačno koristile psihološko podporo, saj je projekt finančno podprla Dežela Furlanija - Julijska krajina oziroma njena Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini v okviru razpisa za financiranje programov obšolskih dejavnosti, ki so namenjeni učencem in dijakom vseh vrst in stopenj šol s slovenskim učim jezikom.

Ne le za učence in dijake

Psihološka opora, ki jo je nudil projekt, pa se ni omejila le na mladino, saj sta se psihologa lotila tudi stiske staršev vrtčevskih otrok, učencev in dijakov ter vzgojiteljev, učiteljev in tudi ravnateljev, ki se v sodobnem šolskem okolju soočajo z velikimi odgovornostmi in posledično bremeni.

»Od njih se pričakuje, da odgovarjajo na kompleksne psihosocialne potrebe mladih, pogosto brez sistemske podpore – čeprav je prisotnost šolskega psihologa nujna, si je številne šole zaradi finančnih omejitev preprosto ne morejo privoščiti,« je pojasnila Serdinšek in namignila, da si pri Zadružnem centru želijo, da bi tovrstne pobude tudi v prihodnje naletele na več posluha in podpore s strani dežele. »Izkazalo se je namreč, da je psihološka opora zelo potrebna: še zdaleč ni več tabu tema, ki ustvarja zadrego. Kvečjemu nasprotno.«

O projektu smo se pogovorili še z ravnateljema Lučko Križmančič in Primožem Stranijem ter s psihologoma Martino Richiardi in Iztokom Spetičem.