Na tržaški premieri znamenitega Cirque du Soleil stoječe ovacije

Na petkovi tržaški premieri znamenitega Cirque du Soleil, ki je nastopil s predstavo »Alegría - In a new Light«, je bilo pod šotorom praznično: vzhičenost publike je potrdila visoka pričakovanja, stoječe ovacije na koncu pa so navdušeno pozdravile prihod predstave za vse generacije, ki s klovni, akrobati, glasbo, estetiko nagovarja na več umetniških nivojih kot največji klasik kanadskega ansambla, ki je od leta 1994 že očaral 14 milijonov gledalcev po vsem svetu in se zdaj predstavlja s spektakularno, prenovljeno preobleko.

Zaporedje točk povezuje dramaturška nit in sicer zgodba o kraljestvu, ki je izgubilo svojega kralja in je razpeto med nostalgijo in željo po spremembi. Pripoved pride delno do izraza; v ospredju so atletske in umetniške sposobnosti 54-članske mednarodne zasedbe, ki v Trstu pričakuje občinstvo do 13. julija na 40. predstavah. Doslej je bilo prodanih okrog 40.000 vstopnic in gledalci prihajajo iz mnogih držav, arena z 2350 sedeži pa ponuja še veliko možnosti za nakup.