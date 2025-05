Odprto pismo cirkusantom: Silos je bil kraj trpljenja in sobivanja

»Dobrodošli, dobrodošle v Silosu. Pišemo vam, da bi vam predstavili kraj, ki bo za mesec dni vaš dom. Kraj, ki so ga nosilci oblasti in mediji pogosto opisovali zgolj kot bi bil prežet z bedo in sramoto. Upamo, da si boste vzeli čas in prisluhnili drugi plati te zgodbe.«

S temi besedami se pričenja odprto pismo cirkusantom Cirque du Soleil, ki bodo od 13. junija do 13. julija gostovali na zunanjem dvorišču Silosa, opuščenega pristaniškega skladišča ob glavni tržaški železniški postaji, v katerem so do 24. junija lani prebivali begunci in migranti, ki so v Trst prišli z balkanske poti, tu pa niso imeli druge namestitve ali strehe nad glavo.

»Zaradi neučinkovitosti sistema za sprejemanje prosilcev za azil je postal Silos edino zatočišče za desetine ljudi. Ruševine stavbe so postale dom njegovih prebivalcev in prebivalk ter aktivistk in aktivistov,« piše v odprtem pismu. Podpisniki poudarjajo, da je bil Silos res kraj bede, v katerem so ljudje živeli med kupi smeti in mišmi. Bil pa je tudi kraj druženja, izmenjevanja mnenj, kraj, v katerem so sobivali pripadniki različnih narodov, ki so tu ustvarjali čisto poseben način skupnega bivanja.

Stavbo so pred letom dni izpraznili in jo kasneje očistili. Od bivanjske izkušnje stoterih, ki so živeli pod porušenim stropom nekdanjega skladišča, ni ostalo nič. »21. junija 2025, leto dni po izpraznitvi, želimo obuditi vse, kar je Silos nekoč bil. Vabimo vas, da se nam pridružite na ta dan, da skupaj razmislimo o aktivnostih, v katere bi vključili vse: občane, aktiviste, migrante in ljudi na poti, prosilce za azil ter umetnike,« še piše v odprtem pismu, ki med drugim opozarja, da v Trstu in drugod še vedno obstaja veliko Silosov, krajev, v katerih v skupnosti prebivajo ljudje: »Vedno znova se pojavljajo nove oblike skupnega bivanja in izseljevanja ljudi s silo. Vsak od teh krajev ima čisto posebno zgodbo, ki nastane v tišini in ravno tako v tišini umre.«