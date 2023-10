Po štirih letih Pomorski muzej v prenovljenih prostorih

Muzejsko središče v Skladišču 26 Starega pristanišča počasi le nastaja. V tretjem nadstropju so včeraj predali namenu 2200 kvadratnih metrov mestnega Pomorskega muzeja, ki je nekoč domoval pri Sv. Andreju, ob tržaškem mestnem nabrežju. Eksponati, ki so bili zadnjič na ogled decembra 2018, so končno ponovno na voljo širši javnosti.

»Želimo si, da bi muzej privabil najmanj 100 tisoč obiskovalcev na leto,« je včeraj na slovesnem odprtju dejal tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi. »Muzej, ki je od občine zahteval velik napor, zaseda dve petini prostorov iz načrta, ki v prihodnosti predvideva odprtje popolnejšega pomorskega muzeja.« Odbornik je pojasnil, da bo ob koncu del nadstropje skoraj v celoti posvečeno življenju ob morju in na njem, »takemu muzeju, kakršnega si zasluži večje obalno mesto.«

Skladišče v skladišču

Obnovljene prostore je na projekt arhitektov iz biroja Pedron La Tegola iz Benetk uredila družba Bawer iz Matere. Za grafično podobo pa so poskrbeli ustvarjalci iz podjetja Tacamaco iz Trsta. Na prvi pogled spominja muzej prav na skladišče, saj so si oblikovalci zamislili, da bi obiskovalcem priklicali v spomin tako ladijsko skladišče kot nekdanjo vsebino objekta, v katerem muzej domuje. Namesto vitrin so za eksponate pripravili posebne lesene zaboje z izložbo, pod njimi pa druge zaboje, kjer hranijo zavarovane eksponate, modele in makete ter predmete povezane z morskim življenjem.

Razstava bo dinamična, je napovedala direktorica mestnih znanstvenih muzejev Patrizia Fasolato. »Enkrat na mesec bomo na novo predstavili prečiščen ali restavriran eksponat, ciklično pa zamenjali razstavo s predmeti, ki so v lesenih zabojih. Razstavo si bo zato vredno ogledati večkrat,« je razložila. V muzeju je več kot 500 kvadratnih metrov namenjenih knjižnici, čitalnicam in delavnici, ki se nahaja za stekleno steno. »Obiskovalci bodo lahko spremljali delo restavratorjev in raziskovalcev med pripravo eksponatov,« je pojasnila Fasolato.