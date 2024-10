Praznik v Dragi pritegnil lepo število obiskovalcev

Sončno vreme je bilo včeraj kot nalašč za prijeten sprehod med stojnicami in hišami v Dragi, kjer so se od 10. do 18. ure vrstile številne prireditve, delavnice, predavanja in degustacije. Vas, objeta v kraški gozd, vsako leto privabi lepo število obiskovalcev, zlasti ljubiteljev narave in domačih pridelkov, ki jih domačini na svojih dvoriščih in drugi sodelujoči na sejmu ponujajo naprodaj ali v zameno za drugo blago.

Praznik v Dragi so tudi letos priredil vaščani, ki so odprli svoja dvorišča, v sodelovanju z dolinsko občino in številnimi društvi. Dan se je začel s sprehodom po bližnjih gozdnih poteh. Sprehajanje po vasi pa je bilo za otroke in odrasle ves dan zelo prijetno in polno novih odkritij na vsakem vogalu. Ob stojnicah so marsikje prirejali delavnice in druge dejavnosti. Zelo uspešne so bile delavnice izdelovanja glinenih predmetov, mandal in usnjenih zapestnic. Iz vasi so krenili številni tematski sprehodi, na primer do ledenic s prostovoljci okoljevarstvene organizacije Legambiente, in po gozdnih poteh v odkrivanju zelišč s prostovoljcem Furiom.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.