Pri Poklonu je cesta spet odprta

V Repnu in na Colu so se bali prometnega kolapsa ob velikem šmarnu, a se mu bodo, kot kaže, uspeli izogniti. Odsek pokrajinske ceste 9 pred Poklonom, ki naj bi bil zaradi usada sprva zaprt za promet do sobote, 22. avgusta, so danes popoldne spet odprli. »Družba Kraški vodovod je takoj ukrepala, za kar smo ji zelo hvaležni,« je Primorskemu dnevniku dejala repentabrska županja Tanja Kosmina.

Odsek pri železniškem mostu je prevozen izmenično enosmerno. Drugi vozni pas, sporočajo iz Občine Repentabor, bo deležen nujnih vzdrževalnih del v naslednjih mesecih.