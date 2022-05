Pristal v »domače« roke

Največji nabrežinski rimski kamnolom Cava Romana je v preteklih dneh prišel v roke družbe Zenith C, nekoč znane z imenom Pizzul. Območje v lasti nabrežinskega Jusa je do pred kratkim upravljalo podjetje Cava Romana d.d. Slednje je iz visokih sten pridobivalo plošče kraškega kamna in jih v delavnici obdelovalo od leta 1947, ko je družina Sonzogno prevzela delnice od Irene Savojske, vojvodinje Aoste. Več kot pol stoletja zgodovine je prekinila smrt upraviteljice Elisabette Sonzogno in propad družbe, ki je 7. marca šla v stečaj.

Dragocen kamen bo v kratkem iz kamnoloma ponovno začela pridobivati Zenith C, ki je prevzela delnice družbe Cava Romana. Nekdanja Pizzul d.o.o. je sicer prisotna v kraških kamnolomih že od leta 1876. Od takrat zaposluje predvsem domačine in si s posluhom za potrebe ozemlja prizadeva za promocijo t.i. kraškega zlata.

»Kot del konzorcija, ki upravlja kamnolom, smo prevzeli delnice prijateljske družbe, ki v zadnjem letu žal ni imela več zaposlenih, ampak samo izvršnega direktorja,« je pojasnil Giovanni Giorgi iz družine Pizzul, generalni direktor družbe Zenith C. Spomnil je, da se iz nabrežinskih kamnolomov pridobiva visoko kakovostni proizvod že več kot 2000 let: »Pomembno je, da se nadaljuje z delom in z dolgo tradicijo, ki za Kras in kraške ljudi pomeni delo, kakovost, zgodovina.«