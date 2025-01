Psihologi in logopedi bi potrebovali več prostora

Slovenska socio-psiho-pedagoška služba zdravstvenega podjetja Asugi (Osnovna enota za varstvo zdravja slovensko govorečih otrok in mladostnikov) deluje danes razpršena po ozemlju med Dolino in Nabrežino. V Trstu sprejemajo psihologi in logopedi uporabnike v Ulici Sai v Svetoivanskem parku in v Ulici Vespucci pri Sv. Jakobu, kjer se zaposleni dnevno srečujejo s prostorsko stisko.

»Služba bi bolje delovala, če bi t.i. mestni oddelek združili v ambulante pri Sv. Ivanu, kjer pa je danes za osebje premalo prostora.« Na stisko, ki jo doživljajo zaposleni in pacienti, opozarja Romina Dazzara, odgovorna za tržaški zdravstveni sektor pri sindikatu CISL. Na srečanju ob koncu lanskega leta so zaposleni izpostavili kritično stanje. Šest specialistov se mora voziti na štiri med sabo dokaj oddaljene lokacije.

Vožnja sicer ni glavni problem, saj je prisotnost te službe na ozemlju zelo pomembna. Toda ambulante v Ulici Vespucci so odročne za osebje in za veliko večino oskrbovancev. Zato sindikat predlaga, da bi mestno storitev združili v svetoivanskem centru v Ulici Sai. Tu ima služba na razpolago tri sobe, potrebovala pa bi jih najmanj pet.

»Selitev storitve je bila predvidena pred več kot 15 leti, ko so službo iz Ulice Farneto začasno preselili v Ulico Vespucci in jo priključili drugemu zdravstvenemu okraju ter obljubljali, da bo v kratkem nared center v Svetoivanskem parku,« je pojasnila Dazzara. »Tu je prisotnost specialistov nujna, saj so slovenske drugostopenjske srednje šole vse v neposredni bližini. Večina oskrbovancev prihaja sicer s Krasa. Sveti Jakob jim je zato odročen in ne ponuja parkirnih mest,« je pojasnila.

Sindikalistka je nato izpostavila potrebo po celoviti slovenski socio-psiho-pedagoški ponudbi, ki bi pacientom sledila tudi po 18. letu.

