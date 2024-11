Razširili bodo zbirni center pri Boljuncu

V kratkem, 18. novembra, bodo začeli razširjati in urejati zbirni center pri Boljuncu. Dela naj bi trajala vse do konca poletja 2025. Občina Dolina hoče uporabnikom nuditi sodoben in bolj funkcionalen center, ki bo spoštoval veljavne predpise in standarde. Za obnovo bo odštela 950 tisoč evrov.

Sporočili so, da bodo v sodelovanju z upravljavcem odlagališča, podjetjem A&T 2000, v vmesnem času uredili nadomestno zbirališče na območju Pri kalu, to je na ploščadi pred bivšo tovarno Wärtsilä v Boljuncu. Na tej lokaciji bodo namestili mobilni zbiralnik, v katerem bodo ob točno določenih dnevih zbirali različne vrste odpadkov.