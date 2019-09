Reševanje železarne se seli v Rim

Zaposleni v škedenjski železarni so danes pred sedežem deželne palače na Velikem trgu pripravili protestni shod, na katerem so jasno izrazili nasprotovanje zagroženi ukinitvi proizvodnje v plavžu in koksarni. Vzporedno z mirnim shodom, ki je potekal ob plapolanju sindikalnih zastav in žvižganju piščalk, so se sindikalni predstavniki delavcev (Cgil, Cisl in Uil) sestali z deželnim predsednikom Massimilianom Fedrigo in z deželnimi odborniki Alessio Rosolen (delo), Fabiom Scoccimarrom (okolje) in Sergiom Emidiom Binijem (produktivne dejavnosti). Z njimi so želeli poiskati rešitev za krizno stanje, ki je vrhunec doseglo v preteklih dneh, ko je lastnik železarne, družba Arvedi, z javnim pismom napovedala potencialen odhod iz Trsta. A rešitve na sestanku niso dobili. Krizo bodo reševali v Rimu, in sicer na ministrstvu za gospodarski razvoj.

Deželni guverner Massimiliano Fedriga je po dve uri trajajočem sestanku zadevo prenesel na novega ministra za gospodarski razvoj Stefana Patuanellija iz Gibanja 5 zvezd. Sestanek z ministrom naj bi se zgodil že prihodnji teden, nanj pa so poleg deželnih in sindikalnih predstavnikov vabljeni tudi vodstvo družbe Arvedi, Občina Trst in pristaniška uprava.