Šestdeset let brezkofeinske kave

»Vse, kar je v naši tovarni povezano s kavo, se uporablja in prodaja. Tako kot pri reji prašiča, se tudi pri kavi nič ne meče stran. Naša proizvodnja je popolnoma ‘No waste’: mi ne proizvajamo odpadkov,« je Primorskemu dnevniku in številnim obiskovalcem, ki so se prijavili na včerajšnji prvi dopoldanski ogled tovarne v Ulici Caboto, prijazno povedal direktor podjetja Stefano Traunini. Čisto vsega pa ni razkril. Eno od treh podjetji v Italiji in petnajstih na svetu, ki kavo dekofeinizirajo z vodo in aktivnim ogljem, mora nekaj skrivnosti le obdržati zase. Za posebno tehniko ima Demus namreč patent.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.