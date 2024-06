Spomnili so se bombardiranja Trsta

Nikoli več vojn, je ob koncu včerajšnje slovesnosti na šentjakobskem trgu odločno zatrdil Adolf Videnšek. Besede, ki jih sicer (neuspešno) ponavljamo že desetletja, imajo izgovorjene iz njegovih ust, poseben prizvok. Videnšek je predsednik Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, s posledicami vojne mora vsak dan sobivati. Tudi njegovi kolegi iz sorodne italijanske organizacije nosijo na sebi posledice medvojnih ali povojnih eksplozij - enim so ukradle vid, drugim prste na rokah, tretjim ...

Včeraj je minilo 80 let od zavezniškega bombnega napada na Trst. Od leta 2004 na ta dogodek spominja plošča na cerkvi pri Svetem Jakobu, saj so bombniki največ smrtnih žrtev pustili za sabo ravno v tem - tako takrat kot danes - gosto poseljenem rajonu. Smrtnih žrtev je bilo na koncu 463 in ranjenih okrog tisoč ljudi, bombe pa so uničile tudi 100 hiš in huje poškodovale okrog 300.

Spomin na tisti dogodek gojijo razna združenja, v prvi vrsti ANVCG, ki v Italiji združuje civilne invalide in žrtve vojn. To je včeraj priredilo mašo in koncert učencev konservatorija Tartini v cerkvi, nato pa še slovesnost pod spominsko ploščo. Krajevni in državni predsednik Fabio Casì in Michele Vigne so v svojih nagovorih spomnili na potrebo po osveščanju mlajših generacij o nevarnosti vonj, njene posledice, zapisane v telesih ljudi, pa nas vse opozarjajo, kaj vse za seboj pusti nasilje.