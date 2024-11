Srenja Boršt: Pogodb za šoht nismo še podpisali

Srenja Boršt ni še podpisala dveh pogodb, na podlagi katerih bo Občina Trst še naprej upravljala območje bazovskega šohta. Njen predsednik Emil Petaros je pojasnil, da bo o tem v kratkem odločal občni zbor srenje.

V nedeljo smo poročali, da je Občina Trst s Srenjo Boršt sklenila dve pogodbi, funkcionalni upravljanju območja, na katerem stoji nacionalni spomenik za žrtve povojnih pobojev. »Upravni odbor se s pogodbama strinja in bo občnemu zbori predlagal, naj ju odobri, « je pojasnil Petaros, »o tem pa bo odločal zbor.«

V prvem primeru gre za »podaljšanje že obstoječe a zapadle pogodbe za približno 6000 kvadratnih metrov površine, na kateri stoji spominski park z dokumentacijskim centrom. « Občina Trst je to območje dobila v brezplačno uporabo leta 2005 in tako bo, na podlagi nove pogodbe, tudi naslednjih devet let. Novost je druga pogodba, s katero bo občina prevzela upravljanje dodatnih 4000 kvadratnih metrov.

