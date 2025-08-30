Thomas je smuknil v Tinino kambrco

Konec dober vse dobro, kot se za podoknico na Kraški ohceti spodobi. Včeraj nekaj po 22. uri je Thomasu le uspelo smukniti v kambrco neveste Tine. Kraški par se je objel, poljubil in pomahal množici pod oknom.

Vzdušje v Repnu je včeraj zvečer nekoliko skalil dež, na srečo se je zjasnilo ravno nekaj pred 22. uro, ko je bil na sporedu eden najbolj priljubljenih dogodkov v sklopu Kraške ohceti. Množica se je zbrala pri Komunski štjerni na zgornjem delu repenskega placa. Thomas je na vasovanje prikorakal v družbi vaških fantov, ki so ubrano peli podoknice. V Tinino okno je zalučal nekaj kamenčkov, ko je zadonela barkovljanska Peščalka, pa je nevesta ljubemu le odprla okno. Seveda pa ni šlo brez velike matere, godrnjajoče bodoče tašče, ki je petje zamenjala za cviljenje mačk, ki se po novem »gonijo« kar celo leto. Thomas pa se ni dal, pogumno splezal po lestvi in smuknil v kambrco svoje ljube. Le še poljubček in objem na oknu in že je bil čas za zabavo na placu, za katero so poskrbeli Kraški muzikanti.

Drevi bo na vrsti prevoz bale, nevestine dote, ki bo s Cola krenila ob 20.33, prispela pa bo v repensko Kraško hišo. Voz z dragocenimi predmeti bosta, tako kot so to počeli nekoč, vlekla vola. Zabavo na repenskem odru pa so organizatorji drevi poverili Rujnim muzikantom.