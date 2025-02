Bombni preplah, ki se je pred nedavnim razširil na tržaškem sodišču, se je izkazal za lažnega. Bližnje območje, ki so ga začasno zastražili, so ponovno odprli prometu in ljudem.

Alarm je del mesta ustavil za približno dve uri. Vest o bombi je odjeknila nekaj po 9. uri, malo pred 11. uro pa je prišlo povelje, da lahko vse steče kot po navadi.