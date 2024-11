Tržaški župan napovedal začetek del za Park miru

Vprašanje bazovske fojbe je urejeno, zdaj je prav, da se uredi tudi opensko spomeniško območje. Tako je tržaški župan Roberto Dipiazza včeraj popoldne dejal na sestanku s predsednikom openske sekcije Dušanom Kalcem in arhitektom Andrejem Križnicem. Zraven je bil še občinski tehnik, drugih ni bilo. Župan je dejansko napovedal, da se bodo dela na openskem strelišču lahko kmalu začela, pred tem bo potrebno zadevo preučiti.

Na vsakoletnih proslavah v spomin na ubite antifašiste Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa, Pina Tomažiča in Ivana Vadnala (na strelišču so jih po obsodbi na drugem tržaškem procesu usmrtili 15. decembra leta 1941) so organizatorji grenko ugotavljali, da občina še ni držala obljube in ni poskrbela za ureditev dostojanstvenega Parka miru, kakršnega je pred leti načrtoval arhitekt Križnic.

Slovesnost bo čez mesec dni, videli bomo, ali bo tokrat dejansko kaj več razlogov za optimizem.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku