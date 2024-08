Ulica Moreri, ki se vije iz Rojana proti Piščancem in Lajnarjem, je spet v celoti prevozna. Ceste, ki vodijo do Piščancev, so zelo izpostavljene naravnim katastrofam zaradi neugodne lege in geoloških problemov. Po dobrem letu del je Občina Trst dokončno popravila Ulico Moreri, brez katere so bili prebivalci Piščancev primorani iti do Rojana, ko so hoteli zapustiti svoj zaselek. Dostop do Opčin je bil onemogočen.