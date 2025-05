V Dolini participativni proračun na štartni liniji

V prihodnjih šestih mesecih bo Občina Dolina speljala projekt participativnega proračuna. Za pomoč pri zagonu procesa se je pred nekaj meseci obrnila na slovenskega strokovnjaka za participativne procese Vida Tratnika (družba Field) ter na Chiaro Boscarol (podjetje Divulgando). V delu pa je tudi platforma, je na včerajšnjem izrednem zasedanju dolinskega občinskega sveta povedal župan Aleksander Coretti.

Gosta sta včeraj zbranim svetnikom predstavila primere dobrih praks razporejanja dela sredstev občinskega proračuna (navadno od 0,5 do 1%) za uresničitev predlogov, ki bi lahko izboljšali kakovost življenja v občini in ki jih oblikujejo neposredno občanke in občani.

»Pristop, ki smo ga izbrali v Dolini, temelji na slovenski izkušnji participativnega proračuna, ki ga je leta 2017 sprejela Občina Ajdovščina, ki šteje kakih 8000 prebivalcev. Je zelo preprost model in hkrati družbena inovacija, katere cilj je sodelovanje občanov pri javnih zadevah. Na dlani je, da se ljudje umikajo od politike, še volitev se ne udeležujejo več. Ne bom trdil, da je orodje, ki bo rešilo vse probleme, je pa morda začetek ustvarjanja dialoga z občani na nekoliko drugačen način: občani predlagajo in odločajo o projektih, občina pa jih izvede,« je pojasnil Tratnik.

V nekaj tednih bo nared tudi spletna platforma: vsakdo bo preko nje predlagal idejo, projekt. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine oz. z lokalno, nacionalno in evropsko zakonodajo bo nato preučila posebna komisija za vloge in pobude, dokončni pa bodo morali nato še skozi glasovanje. »V tej fazi bodo svoj glas oddali občani, ki bodo podprli predlagane ideje. Tista, ki jih bo zbrala največ glasov, bo prva na lestvici do uresničitve.«