V Repnu je donela pesem upora

V nedeljo je Maruška Guštin v telovadnici Paola Colje v Repnu v imenu SKD Kraški dom pozdravila številno občinstvo, ki je prišlo poslušat koncert partizanskih in domoljubnih pesmi Naj živi pesem upora v izvedbi treh moških pevskih zborov. Projekt sta podprli Zveza slovenskih kulturnih društev in Zadružna kraška banka Trst Gorica.

Svoj pozdrav in misel ob 80-letnici osvoboditve je prinesla županja Občine Repentabor Tanja Kosmina. Uvodno misel z naslovom »Še pomnite tovariši« je prispeval Boris Pangerc, podal pa Ilija Ota. Njegovo razmišljanje je šlo od trpkih ugotovitev, kaj vse so morali tovariši pretrpeti, od zasramovanja, zatiranja do krvavega neenakega boja, do današnjih dni, ko velja Prešernov rek, da človek toliko velja, kolikor plača.

Sledili so nastopi posameznih pevskih sestavov. Kraški dom je pod vodstvom Vesne Guštin zapel Bazovico, Partizanovo slovo in Smrt v Brdih. Lepo, ubrano petje je v akustični telovadnici takoj navdušilo prisotne, ki so zlasti cenili solistične izvedbe Marjana Verše v prvih dveh skladbah. Zbor Vesna je pod vodstvom Rada Miliča zapel Če zapojemo veselo, nato Domovini s solistoma Sergiom Zottijem in Milošem Miličem ter mogočno Postoj kdor mimo greš ob spremljavi Aljoše Starca. Zbor Valentin Vodnik iz Doline je pod vodstvom Anastazije Purič zapel istrsko partizansko Činči Juri ter Konjuh planinom, kjer je izstopal bariton solo, ki ga je odpel Erik Sancin, zaključil pa z Jutri gremo v napad.

Šestdeset pevcev se je zvrstilo na odru in ob harmonikarski spremljavi Fulvija Jurinčiča in Edvina Križmančiča ter klavirski Aljoše Starca zapelo: Vrabčevo Zdravico, Bilečanko, Simonitijevo Pesem prekomorcev, Gobčevo Pesem 14. divizije, pa še Hej brigade, Naša vojska in zaključili s himno Vstajenje Primorske. Mogočno je donelo iz šestdesetih grl, kar se le poredkoma sliši. Pevci so peli izredno zlito in z velikim navdušenjem znana besedila, kar je občinstvo nagradilo z burnimi aplavzi, ter se jim na koncu pridružilo pri petju znane himne. Pevce so izmenoma vodili vsi trije pevovodje.

Koncert bodo zbori ponovili jutri zvečer v dvorani Alberta Sirka v Križu s pričetkom ob 20. uri. Pridružila se jim bo še glasbena skupina Vstala Primorska. Pred tem, ob 19. uri, bodo tam predstavili knjigo sekcije VZPI50 let našega ponosa in odprli razstavo fotografij o odkritju spomenika leta 1975.