V Repnu spet družinski zdravnik

V občini Repentabor bo po šestih mesecih spet deloval družinski zdravnik, ki bo od petka tako kot pred prisilnim premorom paciente sprejemal v Bubničevem domu v Repnu. To bo ponovno Mauro Baiz, ki se je marca letos odpovedal repenski ambulanti, da bi se posvetil tistim v Nabrežini, Sesljanu in Zgoniku. Županja Tanja Kosmina je pojasnila, da se je uspela s pomočjo pristojnih uradnikov z njim dogovoriti za pogodbo, ki mu je ustrezala. Pacientom bo na voljo enkrat na teden, in sicer ob petkih od 8. do 11. ure.

Dogovor je zanjo posebno dragocen, ker se na Tržaškem in še zlasti na Krasu v zadnjih letih spopadajo s kroničnim pomanjkanjem družinskih zdravnikov. Za starejše ljudi je pomembno, da lahko posebno v bolj odročnih krajih v neposredni bližini svojega doma računajo na osnovno zdravniško pomoč in se jim ni treba po zdravniške recepte odpravljati daleč stran, je pojasnila.

Baiz bo tako kot pred začasno odsotnostjo spet v oporo tudi oskrbovancem doma za starejše občane Hotel Fernetti. Pred odhodom je sicer skrbel tudi za goste azilnega doma Malala pri Fernetičih, vendar si tam zdaj pomagajo z interno ambulanto oziroma se izmenično krožno vrstijo zdravniki okoliških vasi, je pojasnila županja. Bil je drugače in bo spet edini družinski zdravnik v repentabrski občini.