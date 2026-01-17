V Trstu bodo položili dvajset novih spotikavcev

Tržaška občina vabi tudi letos na slovesnosti ob dnevu spomina, ki jih prireja v sodelovanju s številnimi društvi in institucijami. V torek, 27. januarja, na dan, ko se spominjamo deportacij druge svetovne vojne, zaprtja in smrti milijonov ljudi, ki jih je preganjal nacifašizem, bo v Rižarni pri Sv. Soboti potekala tradicionalna slovesnost. Začela se bo ob 11. uri na notranjem dvorišču koncentracijskega taborišča. Tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi je na včerajšnji predstavitvi pojasnil, da bo lahko v Rižarno vstopilo 2200 ljudi, podobno kot lani, »iz varnostnih razlogov je namreč število omejeno, je pa precej visok«.

Pred tem pa, ob 9. uri, se bo kvestura s krajšo slovesnostjo in polaganjem venca poklonila spominu Giovannija Palatuccija pri tržaškem zaporu Coroneo. Ob 9.30 bo na pobudo Društva bivših deportirancev od tu krenil tihi sprevod do železniške postaje, od koder so konvoji krenili v smer koncentracijskih taborišč. Dogajanje od dnevu spomina bodo sicer uvedli že v sredo, 21. januarja, ob 9.30, ko bodo po Trstu na pobudo Tržaške judovske skupnosti postavili dvajset novih spotikavcev, že dobro poznanih manjših pomnikov, ki si jih je zamislil nemški umetnik Gunter Demnig, da bi ceste posejal s spominom na žrtve nacifašističnega preganjanja. Bakrene tlakovce z imeni žrtev bodo postavili na desetih lokacijah v sodelovanju z Deželnim zavodom za arheološko varstvo in licejem Petrarca. Bogat bo tudi kulturni program.