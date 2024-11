V tržaški trgovini preko 2000 nezakonitih proizvodov

Tržaški finančni policisti so med kontrolami na letošnji množični regati Barcolana ugotovili, da so v trgovini prodajali preko dva tisoč nezakonitih proizvodov. Šlo naj bi v glavnem za igrače in ličila, za katere na etiketi niso navedli zahtevanih informacij. Ti bi lahko torej bili potencialno nevarni za stranke, so razložili v tiskovnem sporočilu. Lastnik trgovine bo moral plačati od 516 do skoraj 26.000 evrov globe.

Finančna policija je drugače odkrila tudi, da v 14 trgovinah in lokalih v neposredni bližini naselja Barcolana niso izdajali računov. Skupno je med drugim pregledala preko tisoč ljudi in petsto vozil.

