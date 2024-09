V učilnice bo stopilo več kot 1500 otrok in mladih

V prihodnjih dneh bodo za klop spet sedli učenci in dijaki slovenskih večstopenjskih šol na Tržaškem. Začenja se pouk za več kot 360 otrok iz vrtca, okrog 750 osnovnošolcev in več kot 450 srednješolcev. V prvem tednu bodo nudili le v dopoldanskem času oz. do 13. ali 13.30, od 16. septembra dalje pa s polnim urnikom.

Začetek šolskega leta 2024-2025 spremlja nekaj novosti. Največja je morda prav namestitev ravnateljev, ki bodo pridobljene izkušnje na drugih šolah uporabili za uspeh na novem delovnem mestu. Po upokojitvi Caroline Visentin je tako na ravnateljsko mesto večstopenjske šole Vladimirja Bartola nastopila Mara Petaros, ki že več let vodi VeŠ Opčine. Visentinovo je v nabrežinski večstopenjski šoli nadomestil Primož Strani, ki je med drugim več let ravnatelj izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana. Ravnateljica večstopenjske šole Josipa Pangerca Lučka Križmančič pa je letos prevzela še VeŠ Sv. Jakob po odhodu Maje Lapornik, ki še naprej ravnateljuje na tehniškem zavodu Žige Zoisa.

V pogovoru z ravnatelji je na dan prišla potreba bo dolgoročnem načrtovanju prihodnosti slovenske šole v Italiji.