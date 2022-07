Za velikonočni umor obsojen na 16 let zapora

Umor Luce Lardierija, ki je na velikonočno nedeljo 4. aprila lani izgubil življenje v svojem stanovanju v Ul. Ponzanino v Trstu, je zakrivil 27-letni dominikanski državljan Luis Alberto Toledo Manzueta, ki bo za to moral prestati 16 let zaporne kazni, je danes odločil sodnik Luigi Dainotti ob koncu sojenja po skrajšanem postopku.

4. aprila lani je okoli 12.30 v Ul. Ponzanino 3 pri Sv. Jakobu odjeknila eksplozija v stanovanju v zadnjem nadstropju bloka. Na prizorišče so prihiteli policisti in gasilci, ki so odredili evakuacijo poslopja ter naleteli na požar, ki so ga začeli gasiti. Ko so plamene pogasili, so na postelji našli truplo 35-letnega Luce Lardierija, ki ga je pokrivala pernica.

Preiskovalci so sprva domnevali, da je do eksplozije prišlo, ker naj bi Lardieri segreval neke kemijske sestavine, so pa ugotovili, da se je v stanovanju v Ul. Ponzanino zgodil uboj, katerega sledi je storilec potem skušal odpraviti s tem, da je podtaknil požar. Da je šlo za krvav dogodek, je potrdila obdukcija, med katero je sodni zdravnik odkril ureznino na Lardierijevem vratu, ki naj bi povzročil izkrvavitev in smrt pokojnika.