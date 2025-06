Pod cirkuškim šotorom ob Silosu so danes premierno na vrsti akrobati največjega cirkusa na svetu Cirque du Soleil. 54 umetnikov iz 17 držav ustvarja spektakel z naslovom Alegría - In a new Light. Cirkus bo v Trstu gostoval vse do 13. julija, zvrstilo se bo 40 ponovitev. Organizatorji, gledališče Il Rossetti, v mesecu dni pričakuje okoli 80 tisoč obiskovalcev.