Zasledoval bivšo ženo in širil njene intimne fotografije

V Trstu so zabeležili nov primer nasilja nad ženskami. Karabinjerji so aretirali 49-letnega moškega, ki je zalezoval in širil gole fotografije nekdanje žene (t.i. revenge porn, pornografija iz maščevanja). Te je ženska hranila na svojem telefonu. 49-letnik jo je poleg tega tudi nadlegoval in žalil, ker se ni hotel sprijazniti z razhodom, so sporočili.

40-letnica, ki je tako kot zalezovalec srbska državljanka, ga je prijavila, ker jo je vse od leta 2019 preganjal na vse možne načine in se znašal nad njo. Čakal jo je pred hišo, ji pošiljal grozilna sporočila in ji stalno telefonaril. Preiskovalni sodnik je zato moškemu odredil pripor. 49-letnik je zdaj v tržaškem zaporu.

Karabinjerji pozivajo vse ženske, ki doživljajo take in podobne oblike nasilja, naj se zglasijo pri njih.