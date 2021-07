Zvok Evrope za Shorts 2021

Kratke filmske umetnine mednarodno priznanih režiserjev bodo danes uvedle dogajanje 22. filmskega festivala Shorts 2021. Po krajši slovesnosti, ki bo potekala ob 21. uri v Ljudskem domu, bodo na velikem zaslonu predvajali prva dela iz tekmovalnega niza kratkih filmov Maremetraggio in jih ob koncu večera ponudili v ogled na platformi MYmovies.

Prvi na vrsti bo francoski kratki film Kilt v režiji Rakela Ströma, nato pa bo čas za Nino bolgarskega režiserja Hristosa Simeonova in italijansko delo Olge Torrico Gas Station. Sledili bodo Gansko-belgijska produkcija Da Yie režiserja Anthonyja Ntija, Migrations belgijskega režiserja Jeromeja Petersa, avstrijski kratki film Radheye Jegatheve Painting by Numbers, italo-ameriški kratki film Cristine Spina 500 Calories, špansko delo Nülla Garcíe Ferrotipos in David ameriškega režiserja Zacha Woodsa.

Ob 21.30 se bo festival začel tudi v kinodvorani Ariston, kjer bo na sporedu dokumentarni film Alessandra Scillitanija Il suono dell’Europa (Zvok Evrope). Glas novinarja Paola Rumiza bo gledalce spremljal skozi vrste mladinskega orkestra European Spirit of Youth Orchestra, ki ga sestavljajo glasbeniki iz cele Evrope.