Četrt Svete Ane v Gorici želijo preurediti

Z zakonom 7/2024 Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotavlja glavnim mestom nekdanjih pokrajin stoodstotno financiranje načrtov za obnovo in regeneracijo območij, ki se nahajajo izven mestnih središč. Izbira goriške občinske uprave, da bo denar (zaprosili so za 17.883.000 evrov, od katerih bo za načrt šlo 1,2 milijona evrov) posvetila prenovi primestne četrti Svete Ane, je po mnenju župana Rodolfa Ziberne dokaj »samoumevna«. Gre namreč za drugo najbolj naseljeno območje v mestu, po mestnem središču.

Ureditev javnih zelenih površin, rastlinja, pločnikov, kolesarskih prog, ureditev cest in krožišč ter parkirišč. Te so potrebe, ki jih želi občinska uprava zadovoljiti z deželnimi sredstvi. Da bodo veliko pozornosti namenili tudi trajnosti in okolju prijaznim materialom ter izboljšanju dobrega počutja, je poudarila Sarah Filisetti. Z ureditvijo in posaditvijo dreves želijo zmanjšati učinek ogljikovega dioksida. Tako v parkih kot v parkiriščih se bodo za prehodne poti posluževali drenažnih materialov. Z ureditvijo prog ter športnih igrišč in površin pa želijo občane spodbuditi, naj bodo aktivni in na tak način izboljšajo svoje zdravje in dobro počutje.

Znotraj občinskega urada je četverica arhitektov, Paolo Lusin, Giulia Zamar, Emanuele Trevisan in Luca Mezzorana, že izdelala osnutek načrta, na podlagi katerega je bila osnovana prošnja za prispevek. V naslednjem letu pa bo goriška občina razpisala natečaj, na katerega se bodo lahko prijavili arhitekti in prinesli svoje predloge in ideje glede preureditve te mestne četrti. »To bo zanimivo tekmovanje, ki bo zagotovo v načrtovanje vključilo sveže poglede mlajših,«je dejal arhitekt Paolo Lusin. Razpis bo izšel po 8. februarju, saj imajo trenutno prednost številna še odprta gradbišča.

Za načrtovanje, ki bo stalo 1.200.000 evrov, imajo dve leti časa. Dela pa bodo izvedli, tako predvidevajo, v naslednjih sedmih letih. V prvotni načrt so že vključili ureditev cest četrti za večjo varnost in izboljšanje pretočnosti. Zgradili bodo več krožnih križišč. Poleg cest želijo, tako kot je predvideval že nekdanji mestni načrt, urediti kolesarsko pot, ki bi zaobjela ulice Faiti, Garzarolli, Cipriani, Terza Armata, Agraria in še druge podeželske ceste. Namen je, to bo sicer stvar drugega načrta, da bi se z nadvozom zagotovilo dostop kolesarjem in pešcem tudi do mestnega pokopališča, je še pristavil Lusin. »Ulica Terza Armata tudi nima pločnika. Tu bo jarek preoblikovan v pločnik,« je pojasnil arhitekt in nato naštel še vsa manjša dela, ki jih nameravajo izvesti znotraj četrti: povezati in urediti že obstoječe javne zelenice, urediti pločnike in pešpoti. Del projekta zadeva tudi zunanje prostore višješolskega centra Galilei Pacassi Fermi v Ulici Puccini, kjer so trenutno v teku dela za prenovo telovadnice. To območje bo posvečeno športu: tu želijo namreč urediti več igrišč in namestili športno opremo.