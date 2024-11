Čezmejna literarna pot dobiva tudi svoje vodnike

V centru Bratuž so se v novembru začela strokovna usposabljanja za turistične vodnike, ki bodo vodili po čezmejni literarni poti Ljubkina pot. Pot se vije od Tolmina po Soški dolini preko Nove Gorice in Gorice vse do Zdravščin in Romjana v Laškem. Skozi različne sklope delavnic bodo udeleženci pridobili pomembna znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali pri vodenju po tej zgodovinski in kulturni poti.

Prvi sklop delavnice je potekal 4. in 5. novembra, drugi pa 26. in 27. novembra. Usposabljanja se je udeležilo več kot 25 interesentov iz Slovenije in Italije. Med udeleženci so bili tako profesionalni turistični vodiči, ki se z vodenjem poklicno ukvarjajo, kot tudi dijaki turistične smeri goriškega zavoda Žige Zoisa.

Strokovno vodstvo delavnic je prevzela priznana vodnica Mateja Kregar Gliha. Namen delavnic je, da udeleženci postanejo bolj učinkoviti govorci, vodniki in komentatorji, da izpopolnijo svoje veščine načrtovanja in strukturiranja komentarjev ter razvijejo osebni slog predstavitev. Poudarek je na tem, da bodo udeleženci sposobni voditi obiskovalce po Ljubkini poti, jim predstaviti zgodovinske in kulturne posebnosti tega območja ter jih popeljati skozi bogato literarno dediščino, povezano s temi kraji.

