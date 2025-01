Eksplozija na ladji v tržiškem pristanišču

Na ladji, zasidrani v tržiškem pristanišču, je danes prišlo do eksplozije. V ambulanti je počila jeklenka s plinom in ranila dva mornarja, oba tuja državljana. Moška sta utrpela razne opekline, vendar sta ostala pri zavesti.

Do nesreče je prišlo okrog 15. ure. Pri akciji, v okviru katere so oskrbeli poškodovanca, so sodelovali reševalci iz službe za medicinsko pomoč Sores, gasilci in osebje luške kapitanije.

Enega izmed dveh poškodovancev, ki je utrpel opekline in rane po obrazu, so prepeljali s helikopterjem v Videm, sicer so ga intubirali in priklopili na aparat za mehansko predihavanje že na prizorišču nesreče. Drugega moškega, ki se je lažje poškodoval, pa so odpeljali s kraja nesreče z reševalnim vozilom.