Na Goriškem najstarejši avtomobili v deželi

»Da, je res. Na Goriškem so avtomobili v poprečju precej stari. Lastniki večinoma zelo vestno skrbijo za vzdrževanje svojih vozil, mnogi prevozijo tudi malo kilometrov na leto, tako da novega avtomobila resnici na ljubo niti ne potrebujejo.«Tako pravi krminski podjetnik Oscar Zorgniotti, ki v zvezi Confartigianato predstavlja upravitelje mehanskih, avtoličarskih in vulkanizerskih delavnic, potem ko je v zvezi Confcommercio dolga leta vodil oddelek za motorna vozila.

Včeraj smo Zorgnottija zaprosili za komentar glede podatkov o starosti avtomobilov v Furlaniji - Julijski krajini, ki so jih objavili na spletni strani Facile.it. Najstarejši avtomobili so registrirani v nekdanji goriški pokrajini, kjer so v povprečju stari dvanajst let in deset mesecev. VPordenonu imajo avtomobili v povprečju dvanajst let in devet mesecev, na Videmskem dvanajst let in sedem mesecev, na Tržaškem pa dvanajst let in šest mesecev, tako da je v Furlaniji - Julijski krajini povprečna starost avtomobilov dvanajst let in osem mesecev.

Italijansko državno povprečje je nižje. Na državni ravni imajo avtomobili v povprečju enajst let in osem mesecev. »Najnovejše«avtomobile imajo sicer v Franciji in Nemčiji. Francoski avtomobili imajo v poprečju deset let in osem mesecev, nemški pa natanko deset let.

Na spletni strani Facile.it opozarjajo, da se v zadnjih časih povprečna starost avtomobilov povečuje po vsej Italiji, kar seveda pomeni, da je povsod po državi upadla prodaja novih vozil. V Furlaniji - Julijski krajini se je povprečna starost avtomobilov v zadnjem letu najbolj povečala v Trstu (+3,1 odstotka) in Pordenonu (+4,8 odstotka). Povprečna starost vozil vpliva tudi na zavarovalno premijo. Za zavarovanje desetletnega avtomobila bomo v povprečju letno odšteli 206 evrov, za dvanajstletni avtomobil 228 evrov in za štirinajstletni 284 evrov (kar je za 38 odstotkov več).

Dve kategoriji kupcev

»V nekdanji goriški pokrajini imamo dve kategoriji kupcev. Eni redno kupujejo nove avtomobile zaradi svojega poklica; potrebujejo pač zanesljivo vozilo, s katerim se lahko brez sitnosti odpravijo na dolgo poslovno pot. Drugi letno prevozijo razmeroma malo kilometrov in na Goriškem predstavljajo večino. Poleg tega zelo vestno vzdržujejo svoja vozila, tako da jim avtomobili trajajo kar nekaj let,« pravi Oscar Zorgniotti in opozarja, da vozniki v nekdanji goriški pokrajini prevozijo malo kilometrov kljub slabemu javnemu prevozu. Očitno se ne veliko premikajo.

Naš sogovornik hkrati pojasnjuje, da so se po pandemiji koronavirusa avtomobili zelo podražili. Mnogi tudi na Goriškem zaradi tega raje po posegajo po rabljenih vozilih, še zlasti po tistih, ki imajo malo kilometrov. Zorgniotti razlaga, da k dvigu prodaje avtomobilov niso prispevale niti subvencije, zelo slabo gredo v prodajo zlasti električna vozila. »Skupaj s kolegi opažamo, da po električnih vozilih ni pravega povpraševanja, seveda tudi zaradi neustrezne infrastrukture in pomanjkanja polnilnic,« pravi Zorgnotti, po katerem so se tudi zavarovalnice prilagodile na visoko povprečno starost vozil na Goriškem, saj pogosto krijejo stroške za popravila tudi dokaj starih avtomobilov.

Kljub visoki povprečni starosti avtomobilov se pa število mehanikov ne nikakor viša, ravno nasprotno ... »V zadnjih letih se je število mehanskih delavnic precej znižalo. Več mehanikov se je upokojilo, ostali imajo težave pri iskanju novih uslužbencev,« pravi Oscar Zorgniotti.