»Nastradali bodo zlasti najšibkejši«

Delo naj bo stabilno, primerno plačano in predvsem varno, menijo pri sindikatu za javni sektor FP CGIL. Zato tudi goriška sekcija FP CGIL zbira podpise proti nekaterim točkam zakona Jobs Act. V četrtek pa so v Trgovskem domu priredili javno skupščino Salute e lavoro, due diritti costituzionali da difendere (Zdravstvo in delo, ustavni pravici, ki ju je treba zaščititi), na kateri so poleg podpisov za referendum zbirali tudi vtise, izkušnje in pričevanja občanov glede kritičnosti javnega zdravstva na Goriškem.

Podpise so začetno nameravali zbirati v neposredni bližini tržiške in goriške bolnišnice, a jim zdravstveno podjetje Asugi ni dalo dovoljenja. »Zato smo zaprosili, ali bi lahko organizirali skupščino, na kateri bi zdravstvenim delavcem razložili, zakaj zbiramo podpise. Spet smo prejeli negativen odgovor, kar nas je res presenetilo,« je za Primorski dnevnik povedal Leonardo De Lucia iz enotnega sindikalnega predstavništva Asugi in sindikata FP CGIL, ki je z generalnim sekretarjem FP CGIL Alessandrom Crizmanom naposled organiziral javno skupščino v prostorih Trgovskega doma.

Skupščine so se udeležili tudi deželna svetnika Enrico Bullian in Laura Fasiolo, predsednica goriškega VZPI-ANPI Anna Di Gianantonio, Giuseppe Torraco iz sindikata SPI CGIL, sekretarka FP CGIL za FJK Orietta Olivo in predstavniki goriške sekcije deželnega odbora za zaščito javnega zdravstva.

Doslej so na Goriškem proti nekaterim točkam delovne zakonodaje Jobs Act - med drugim takim, ki olajšajo postopek odpustitve delavca in sklenitev pogodb za določen čas - zbrali 451 podpisov. »Vsekakor smo na državni ravni že zbrali zadostno število podpisov,« je pojasnil De Lucia.

Srečanje v trgovskem domu pa je bilo tudi priložnost za pogovor o stanju javnega zdravstva na Goriškem. Najbolj so bili zgovorni predstavniki odbora za zaščito javnega zdravstva, ki ga vodi Daniela Careddu. Z združitvijo goriškega in tržaškega območja pod okrilje zdravstvenega podjetja Asugi je bila Goriška nekoliko potisnjena ob rob, kar je negativno vplivalo na javno zdravstveno ponudbo, ugotavljajo člani odbora. Spremembe pri ponujanju zdravstvenih storitev, ki jih uvajata Dežela FJK in podjetje Asugi, povzročajo marsikatero težavo. Kdor potrebuje zdravniško pomoč, je vse bolj osamljen, kar velja še posebno za starostnike in druge ranljive skupine.